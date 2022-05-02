Вирішальний вплив на хід російсько-української війни матиме постачання сучасних зразків західного озброєння, впевнений експерт.

Росія посилила атаки на всіх напрямках: від Харкова до Херсона, скрізь складна ситуація. Переломний момент цієї війни настане після того, як Україна отримає та опанує сучасні зразки західного озброєння.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Дані Генштабу щодо втрат росіян, де є інформація навіть про 400 убитих окупантів, свідчать про те, що генерали Путіна активно кидають вперед підрозділи, не шкодуючи свій особовий склад. Експерт зауважив, що 26 квітня рівень втрат був набагато меншим, на сотню або на дві.

РФ також підсилюється під Ізюмом, перекидаючи туди близько 500 одиниць техніки.

"З якою метою це робиться? 9 травня – сакральна дата для Путіна. На параді на честь перемоги на Красній площі в Москві йому треба буде розповідати про щось росіянам, а розповідати поки нема про що, йдуть важкі бої. Досить складна ситуація щодо просування військ. Щоб вийти на якісь піхотні позиції, путінські генерали, отримавши команду з Кремля, діють, не зважаючи на втрати. Саме тому спостерігається така досить жорстка динаміка", - каже експерт.

Селезньов зауважив, що переломним моментом війни стане отримання Україною західного озброєння. Важка артилерія та інші сучасні системи надійдуть у тій кількості, яка дозволить позитивно впливати на перебіг бойових дій, у другій половині травня або навіть ближче до початку червня.

Експерт зауважив, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович раніше анонсував контрнаступ Сил оборони із середини липня.

"Для цього вона (українська армія - УНІАН) матиме відповідні ресурси. Буде підготовлений особовий склад, який був призваний у межах третьої хвилі мобілізації, опанує техніку та озброєння, які отримає від наших західних партнерів. Станом на 28 квітня вже є окремі зразки озброєнь, які ефективно використовуються нашими військовослужбовцями. Йдеться про бойові броньовані машини Bushmaster, які нам доставили з далекої Австралії, британські засоби протиповітряної оборони, NLAW, Javelin та інші засоби протитанкової боротьби", - зауважив Селезньов.

На його переконання, українське військо ефективно використовує стрілецьку зброю, отриману від Великої Британії та наших балтійських друзів, від США, Іспанії.

"Це те, що потрібно тут і зараз для утримання оборони, бо інших засобів, насамперед артилерійських, українська армія на цьому етапі має дуже мало", - резюмує експерт.

Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Збройні сили України після надання Заходом необхідної зброї можуть піти в контрнаступ, найкращий час для нього - середина травня.

Вас також можуть зацікавити новини: