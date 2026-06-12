В Україні до 50% посад штурмовиків і піхоти хочуть віддати іноземцям: Федоров розкрив плани

Тих бійців, які найдовше на бойових, до кінця року планують почати поступово звільняти.

Міністерство оборони відкриває ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Мета – до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

⁠За його словами, ключове питання – це справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Міністр розповів, що для таких осіб до кінця року почнеться поступове звільнення зі служби.

"Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий – комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації. Ми будуємо армію зі зрозумілими правилами та повагою до військового. Життя людини – найбільша цінність. І наше головне завдання – зробити все можливе для збереження життя військового на передовій. Саме така армія здатна дати Україні сильну позицію для завершення війни", - пояснив Федоров.

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Реформа армії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим. Зокрема, за його словами, мають намір збільшити виплати військовим у тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. Й чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде виплата.

Планується також пропрацювання механізму контрактів на 10, 14 та 24 місяці. Після завершення терміну військовозобовʼязані отримають право на відстрочку.

Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.

Ще один напрямок реформування армії, за словами президента, стосуватиметься добровольців з інших країн. Зокрема планується наростити можливості та механізми рекрутингу іноземних добровольців в українську армію.

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