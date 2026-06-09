ЗСУ позбавлятимуться радянських артсистем: Сирський розкрив план розвитку військ до 2030 року

Серійне виробництво ракет та дронів має дозволити уражати цілі на відстані до 2 тис. км в тилу ворога, зазначив головнокомандувач.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії ЗСУ до 2030 року. Вона визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу.

Як повідомив Сирський у Telegram, ведучи важку війну сьогодні, одночасно треба формувати військо майбутнього. За його словами, розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань, і саме на це спрямовані стратегічні рішення.

"Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових Сил оборони України. Українські артилеристи щодня виконують тисячі вогневих завдань і завдають ворогу суттєвих втрат. Новітні артилерійські системи, передані державами-партнерами, а також розвиток українських технологій в оборонно-промисловому комплексі забезпечують поступальний розвиток одного з найчисельніших родів військ", - зазначив Сирський.

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Він нагадав, що українські захисники експлуатують одну з найширших номенклатур артилерійських систем у світі, застосовують майже всі існуючі типи боєприпасів і щодня здобувають безцінний досвід боротьби із противником, який переважає нас чисельно.

Важливість артилерії

"Водночас повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України суттєво змінила способи та методи ведення бойових дій. Постійно еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотних авіаційних комплексів, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження. Комусь може здаватися, що епоха артилерії минає, однак досвід цієї війни доводить протилежне. Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки", - наголосив Сирський.

Водночас, як зазначив головнокомандувач, існує низка чинників, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії.

Насамперед, за його словами, це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов’язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.

"Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування", - підкреслив Сирський.

Вітчизняне виробництво

Як наголосив головнокомандувач, основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних Сил України мають становити зразки вітчизняного виробництва.

"Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва", - повідомив Сирський.

Він додав, що планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння.

Створення артилерійської розвідки

Як заявив головнокомандувач, сучасна війна довела, що ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації.

"Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - повідомив він.

Спроможності мають дозволяти уражати цілі на відстані до 2 тис. км

При цьому окремий напрям - розвиток ракетного озброєння.

"Ми повинні нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", - підкреслив Сирський.

Українські ракети

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса вважає, що поява української балістики дуже швидко і докорінно поміняти ситуацію не зможе, але це значно посилить спроможності війська.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів, що для балістичної ракети FP-9 наразі не вистачає власного двигуна. Його мають випробувати цього місяця, а потім перейти до тестових польотів. Якщо запуски будуть успішними, то українські ракети можуть полетіти на Москву вже цього літа або ж найпізніше на початку осені.

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