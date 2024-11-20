Сили оборони зможуть проводити операційно значущі контрнаступи.

Удари ЗСУ вглиб Росії мають вирішальне значення для послаблення потенціалу окупаційної армії по всьому фронту.

Як пише ISW, Україна тільки нещодавно почала отримувати озброєння та спроможності, необхідні для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій. Завдяки цьому Сили оборони зможуть проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що Захід посилить розбудову українського потенціалу у великих масштабах.

"Системи і можливості, які отримує Україна, є необхідними для проведення успішних багатопрофільних широкомасштабних бойових операцій, і Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого можуть досягти українські війська за умови належного ресурсного забезпечення. Системна інтеграція, спроможність і ефективність українських Збройних сил на полі бою, ймовірно, можуть покращитися за умови, що Україна та її партнери продовжуватимуть виконувати важку роботу, необхідну для нарощування української динаміки", наголошують аналітики.

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Водночас експерти визнають, що продовження і посилення військової допомоги союзниками все ще є необхідною умовою для деокупації української території та завдання значних втрат загарбникам. Це потрібно, щоб змусити Кремль переосмислити свої розрахунки у цій війні.

На думку аналітиків, Україна повинна вступати в будь-які майбутні переговори з Росією з позиції сили, що також в інтересах Заходу.

Використання ATACMS по території РФ

Як пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела, на 1000-й день повномасштабної війни Україна завдала удару по військовій цілі на території Росії, використовуючи американські ракети великої дальності ATACMS.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має ракети ATACMS і буде їх застосовувати.

Російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ, якою Москва намагалася шантажувати світ із вересня. Деякі нові пункти цієї доктрини дозволяють обгрунтовано припустити, що їх прописали навмисне так, аби під них формально підпадала ситуація російсько-української війни.

Вloomberg з посиланням на офіційних осіб США повідомив, що Білий дім не буде вживати жодних заходів у відповідь.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав крок Москви "заходом, спрямований проти звичайних озброєнь". Він вважає, що керівництво НАТО має розглянути зміни в російській доктрині.

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