Президент нагадав, що в України є далекобійні дрони власного виробництва.

Україна має у своєму арсеналі американські далекобійні балістичні ракети ATACMS і буде їх застосовувати для послаблення військового потенціалу Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

"Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості. В Україні є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS. І ми все це будемо використовувати", - наголосив Зеленський.

Водночас, як відзначив президент, Україна працює над тим, щоб усі країни підтримали рішення про посилення нашої держави далекобійними засобами ураження. Зеленський заявив:

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"Я думаю, після заяв про ядерну зброю (про російську готовність застовувати ядерну зброю - УНІАН), вже й Німеччині час підтримати відповідні рішення (про надання ракет Taurus - УНІАН)".

Глава держави зазначив, що до рішень про дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території Росії важливо додати "кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де б він не знаходився".

Далекобійні удари по РФ - останні новини

На 1000-й день повномасштабної війни Україна завдала удару по військовій цілі на території Росії, використовуючи американські ракети великої дальності ATACMS. Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Вказується, що ракети уразили великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області Росії, більш ніж за 115 км від кордону з Україною і за 190 км на північ від лінії фронту в сусідній Курській області, де ЗСУ продовжують операцію.

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