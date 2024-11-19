Також у Білому домі прокоментували дозвіл на глибокі удари по РФ ракетами ATACMS, які мають ЗСУ.

США не будуть вживати жодних заходів у відповідь на зміну російської ядерної доктрини. Про це пише Вloomberg із посиланням на слова неназваного представника Ради національної безпеки США при Білому домі.

Так, США не бачать необхідності коригувати свою власну ядерну доктрину у відповідь, сказав чиновник. При цьому він зауважив, що дії Москви – це "ще одна безвідповідальна риторика з боку Росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років".

Посадовець також додав, що рішення Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS було добре позначене заздалегідь як застереження Росії щодо розгортання північнокорейських військ на фронті.

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Росія змінила ядерну доктрину

Як писав УНІАН, сьогодні російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ, якою Москва намагалася шантажувати світ із вересня.

Деякі нові пункти цієї доктрини дозволяють обгрунтовано припустити, що їх прописали навмисне так, аби під них формально підпадала ситуація російсько-української війни.

Наприклад, приводом для застосування російської ядерної зброї названа "агресія проти Росії" навіть з боку неядерної держави, якщо така агресія відбувається "за підтримки" ядерної держави.

Також Росія дозволила собі застосування ядерної зброї у відповідь на атаку безпілотників по російській території.

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