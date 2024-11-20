Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував прийняття Росією нової ядерної доктрини, яка змінює умови застосування ядерної зброї.

Як повідомляє Milliyet, турецький лідер назвав крок Москви "заходом, спрямований проти звичайних озброєнь". Він вважає, що керівництво Північноатлантичного Альянсу має розглянути зміни в російській доктрині.

Водночас Ердоган впевнений, що його країна має захищати двосторонні відносини з Україною та Росією. Він сподівається на якнайшвидше припинення вогню та досягнення миру:

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"Ми не можемо сказати, що війна, в якій використовується ядерна зброя, має позитивну сторону. І особливо ракети, використані Україною останнім часом, показують, до чого дійшла і дійде ця ситуація. Це, звичайно, не є позитивним розвитком подій. Як Туреччина, ми зберігаємо нашу позицію проти всіх цих негативів, і очікуємо, що ситуація буде розвиватися в напрямку миру".

Новая ядерна доктрина Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада кремлівський правитель Путін підписав указ, який змінюж умови завдання Росією ядерного удару.

Відтепер передбачається, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю в разі, якщо інша країна масовано атакує Росію або її союзників крилатими ракетами та безпілотниками.

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