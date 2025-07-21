В ніч на 21 липня всю територію України охоплює повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К та загрозу ударів дронів-камікадзе типу "Shahed".

Інформація оновлюється...

Оновлено о 00:31: У столиці працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Відео дня

Згідно з даними Командування Повітряних сил ЗСУ від 00:23, російські "Шахеди" фіксують на Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Миколаївщині, Черкащині, Житомирщині та Кіровоградщині.

Також українські військові повідомили про зліт МіГ-31К, який становить загрозу для всіх регіонів України.

Вас також можуть зацікавити новини: