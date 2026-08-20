Київ готував другу 'Павутину' проти аеропортів Москви, але план зупинили, - The Atlantic

Щодо плану є великі побоювання через потенційні ризики загибелі цивільних.

На початку 2026 року українське керівництво розглядало можливість проведення масштабної операції із застосуванням дронів зі штучним інтелектом для блокування роботи московських аеропортів. Про це пише The Atlantic із посиланням поінформованих співрозмовників.

Операція, яка отримала кодову назву M&Ms (Ем-ем-демс), передбачала дронові атаки на аеропорти в Москві та поблизу російської столиці. Розрахунок був на те, що масовані удари змусять міжнародні авіакомпанії припинити польоти до Росії.

Як розповідає автор матеріалу, коли українські чиновники представили задум Володимиру Зеленському взимку, президент висловив серйозні побоювання. Його, зокрема, непокоїв ризик ураження цивільного літака та загибелі пасажирів або членів екіпажу. Водночас через прагнення створити додатковий тиск на Росію Зеленський, за словами джерел, дозволив продовжити підготовку операції.

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У публікації наголошується, що йшлося не просто про звичайні атаки дронами. План передбачав використання автономних апаратів, здатних самостійно знаходити цілі за допомогою систем штучного інтелекту. Автор пояснює, що така технологія дозволяє дрону зіставляти зображення місцевості з попередньо завантаженими картами та фотографіями цілі, після чого самостійно ухвалювати рішення про удар.

За оцінкою одного зі співрозмовників, для подолання російської протиповітряної оборони операція могла потребувати до 1000 дронів за одну ніч. Саме значна кількість невеликих і відносно дешевих апаратів стала причиною появи назви M&Ms, що відсилає до відомих цукерок-драже. Видання зазначає, що масштаб задуму був значним, але не безпрецедентним для нинішньої війни.

Головною метою операції мало стати не лише фізичне пошкодження авіаційної інфраструктури. "Ідея полягає в тому, щоб закрити повітряний простір Москви для цивільних рейсів на тривалий період", – цитує The Atlantic одного з учасників підготовки плану.

Видання зазначає, що припинення роботи московських аеропортів могло б безпосередньо вплинути на російських чиновників, олігархів та інших заможних прихильників Володимира Путіна.

"Люди з еліт могли б прийти до Путіна і сказати: у нас тут проблема", – розповідає джерело видання. Передбачалося, що такий тиск разом з економічними та соціальними наслідками війни міг би підштовхнути російське керівництво до переговорів.

Водночас реалізація задуму була пов'язана із серйозними юридичними та моральними ризиками. The Atlantic зазначає, що застосування автономних систем, які самостійно обирають і уражають цілі, залишається предметом гострих дискусій щодо відповідності законам війни. Особливе занепокоєння викликає можливість помилкового розпізнавання цілі.

Підготовка M&Ms, за даними двох джерел, була зупинена в липні після звільнення міністра оборони України Михайла Федорова, який, за словами співрозмовників, був одним із головних архітекторів задуму. Він займався розвитком української програми військових дронів, формуванням команди програмістів для системи ШІ та пошуком європейського фінансування.

Після призначення нового міністра оборони Євгенія Хмари майбутнє операції залишається невизначеним. Один зі співрозмовників The Atlantic припустив, що проєкт можна відновити, однак для цього знадобиться нова команда та близько трьох місяців роботи.

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