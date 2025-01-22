Він попередив, щойно закінчиться війна в Україні, почнеться гонка з відновлення військ і змова РФ із новою віссю агресорів.

Обіцянка президента США Дональда Трампа виступити посередником у мирній угоді між Україною і РФ дасть змогу Кремлю відновити військову міць і вступити в змову з "новою віссю агресорів".

Таку думку висловив високопоставлений командувач британської армії, генерал-лейтенант Майк Елвісс, пише The Times. Він попередив, як тільки закінчиться війна в Україні, почнеться гонка за відновлення бронетанкових військ, оскільки країни готуватимуться до наступної війни.

"Щойно в Україні замовкнуть гармати, відбудеться відродження РФ, її відновлення і нова змова з новою віссю агресорів", - сказав британський генерал.

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Видання зазначило, що Китай, Іран і Північна Корея розглядаються Елвісом як частина "вісі агресорів", які співпрацюють із Кремлем для дестабілізації західних країн.

"Старші офіцери в Міністерстві оборони вважають, щойно Трамп укладе мирну угоду, між РФ і Заходом почнеться перегони з підготовки своїх армій до наступного конфлікту", - вказало видання.

Журналісти додали, що існує думка, що РФ буде "набагато кращою наступного разу". Оскільки, за словами генерал-лейтенанта Ральфа Вуддісса, командувача союзного корпусу швидкого реагування НАТО, російська армія постійно адаптується до бою. Він вважає, що РФ воюватиме з "тим самим рівнем майстерності", який вона показала в 2022 році, коли напала, але не змогла захопити Україну.

Генерал-майор Метью Ван Вагенен, заступник начальника штабу США з операцій і розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО, заявив, що, на його думку, Росія вже швидко відновлює свої сили і повернеться до рівня військового потенціалу 2022 року "швидше, ніж ми думаємо".

Крім того, він попередив, що в НАТО спостерігається "значний" дефіцит бронетехніки через допомогу Україні та скорочення інвестицій за останні 35 років. Наприклад, тільки британській армії не вистачає сотень транспортних засобів. Дефіцит стосується бронетехніки і так званих "допоміжних" транспортних засобів.

Трамп і війна в Україні

Трамп має намір закінчити вій ну в Україні протягом перших 100 днів на посаді президента США. Однак союзники по НАТО стурбовані тим, що Україна недостатньо сильна для початку переговорів, які, найімовірніше, будуть вигідні Путіну.

Трамп анонсував швидку зустріч із Путіним. Виступаючи після інавгурації, Трамп сказав: "Він повинен укласти угоду... Я думаю, у Росії будуть великі проблеми".

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