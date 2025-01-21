Члени команди Трампа "зіткнулись із воєнною реальністю", в якій вони ще не були, вважає обранець.

Команда нового президента США Дональда Трампа зіткнулась із воєнною реальністю, в якій вона ще не була, і ніхто не знає, які рішення будуть у нового очільника щодо війни в Україні. Про це сказав народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері Еспресо.

"Десь місяць тому я був у Вашингтоні і розмовляв і з демократами, і з республіканцями, і вони не знають, що буде під час каденції Трампа, які рішення в нього будуть. Так, він пообіцяв те, що він швидко закінчить війну, але це були передвиборчі обіцянки. Коли він уже став президентом - не все так просто. І вони вже це розуміють", - сказав Костенко.

Нардеп зазначив, що члени команди Трампа, намагаючись вирішити питання війни в Україні, "зіткнулись із воєнною реальністю, в якій вони всі не були".

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"І з реальною Російською Федерацією, коли вона вже увійшла у війну і коли вона витратила великі ресурси і претендує на лідерство в Європі, і хоче захопити Україну", - сказав він.

На думку Костенка, США можуть зупинити війну з позиції сили у разі, коли Україна буде сильною. Інакше, за його словами, немає сенсу, адже "Росія завжди повертається".

"Просто перестати стріляти не вийде, однозначно. Якщо будуть домовлятися, доведеться серйозно і Сполученим Штатам. Я думаю, у них є реальна можливість закінчити війну тільки з позиції сили, коли Україна буде сильна, і Росія зрозуміє, що подальше ведення бойових дій немає ніякого сенсу", - пояснив обранець.

Моливості Трампа щодо припинення війни в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо назвав зусилля щодо припинення війни в Україні "важкою роботою дипломатії". Також він визнав, що ця "справа складніша", ніж вважав раніше Трамп.

На думку колишнього радника президента США Джона Болтона, Трамп хоче якнайшвидше завершити війну в Україні, при цьому йому не особливо важливі умови, на яких це відбудеться. Він також вважає, що РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

Трамп може завдати смертельного удару по режиму Путіна, заявив професор практики лідерства ім. Лестера Крауна і президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Зонненфельд. Як зазначив він, Трамп має рацію, коли каже, що економіка Путіна під час війни виснажує життєву силу країни в усіх секторах.

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