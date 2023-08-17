Ще було знищено 5 складів боєприпасів.

Сили оборони України за добу знищили майже 90 російських загарбників і 145 поранили на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. Зокрема, на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1338 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб (загиблі - 88, поранені - 145, полонені - 7)", - повідомив Тарнавський.

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Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, йдеться про один танк, 5 бойових броньованих машин (ББМ), 10 артилерійських систем та мінометів, три безпілотні літальні апарати та шість одиниць автомобільної техніки.

Крім того, було знищено 5 складів боєприпасів.

Війна в Україні: новини

Сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими 256 тис. 050 солдат, у тому числі 480 осіб ліквідовано за минулу добу.

Крім цього, російські загарбники безуспішно намагались наступати на українські позиції на шести напрямках лінії фронту.

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