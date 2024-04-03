В Альянсі хочуть менше спиратися на добровільні внески у наданні допомоги Україні і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє про намір змінити динаміку підтримки України на довгострокову перспективу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі. Генеральний секретар Альянсу відзначив, що в останні дні Кремль здійснював нові великі атаки з нанесенням ударів по українській інфраструктурі та цивільному населенню. Також Росія продовжує тиснути вздовж лінії фронту.

"Тож, ми повинні твердо виступати з нашою підтримкою України", - сказав Столтенберг.

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Він вітає той факт, що союзники продовжують постачати озброєння, боєприпаси та спорядження в Україну.

"Але Україна має термінові потреби. Будь-які затримки у наданні допомоги призводять до наслідків на полі бою, поки ми розмовляємо. Тому, нам треба змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити надійну та передбачувану допомогу для України у сфері безпеки на довгострокову перспективу для того, аби ми менше спиралися на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО. Менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання", - наголосив Столтенберг.

У цьому зв'язку, як підкреслив генеральний секретар Альянсу, глави МЗС "обговорять те, яким чином НАТО може взяти більшу відповідальність за координацію стосовно військового обладнання і навчань для України, і закріпленням цього у міцній структурі НАТО".

Також він сказав, що будуть обговорені багаторічні фінансові зобов'язання для продовження надання підтримки.

За його словами, дводенна міністерська зустріч покликана закласти основу для досягнення консенсусу у цих питаннях в межах підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

"Союзники НАТО надають 99% з усієї військової підтримки для України. Тож, якщо будемо робити більше в рамках НАТО, то наші зусилля стануть більш ефективними і дієвими. Москва повинна зрозуміти, що не зможе досягнути свої цілі на полі бою і не зможе протриматися довше за нас", - наголосив Столтенберг.

Крім того, він сказав, що завтра відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Буде розглянута поточна ситуація та негайні потреби України як зараз, так і на майбутнє.

"Ми перетворюємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги. Ми допомагаємо Україні наблизитися ближче до НАТО і до стандартів НАТО відносно усього - від закупівель до логістики. І ми підтримуємо реформістські зусилля України, аби зробити Україною якомога ближчою до Альянсу. Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що у питанні про набуття Україною членства йдеться про те, "коли це станеться", а не про те, "якщо це станеться".

Допомога Україні від союзників

Раніше з'являлися повідомлення щодо розгляду перспективи переведення формату "Рамштайн", в якому розглядається військова підтримка для України, під егіду НАТО.

14 лютого Столтенберг відзначив, що наразі тривають обговорення як найкраще забезпечити постійну і стійку підтримку України у військовому плані. Водночас, він вважає, що формат "Рамштайн" має великий успіх.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що формат "Рамштайн" є дуже ефективним, і з часом, займатиметься розбудовою довгострокових оборонних спроможностей України.

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