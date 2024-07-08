На Харківському напрямку супротивник продовжував наступальні дії.

Триває війна в Україні, і минулої доби лише на Покровському напрямку Збройними силами України було відбито 52 штурмові дії російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби було зафіксовано 141 бойове зіткнення. "За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 110 - із використанням реактивних систем залпового вогню", - зауважили у Генштабі.

Окупанти завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Білий Колодязь та Вовчанськ Харківської області; Лисичне, Новоселівка Перша, Торецьк, Нью-Йорк, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Іванівка, Вовче та Гродівка Донецької області.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо", - йдеться у повідомленні.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу завдали 11 авіаударів по живій силі противника, уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, у тому числі станцію зв’язку Р-441 "Ливень" та радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ".

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії: відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони України було відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського, а на Краматорському наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північне та Торецьк. "На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів позицій українських військ в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки, а на Оріхівському відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

"На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали", - зауважили у Генштабі.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 8 липня, Генштаб поінформував, що до оновленого переліку втрат Росії у повномасштабній війні проти України увійшли ще 1 тис. 200 окупантів. Так, загальні бойові втрати ворога на 8 липня 2024 року серед особового складу орієнтовно склали вже близько 552 тис. 190 осіб.

У переліку втрат ворога також, зокрема, 8 тис. 171 (+16) танк, 15 тис. 685 (+40) бойових броньованих машин та 14 тис. 966 (+29) артилерійських систем.

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