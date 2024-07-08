Уночі російські загарбники атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Повномасштабна війна в Україні триває, і до оновленого переліку втрат РФ увійшли ще 1 тис. 200 окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати супротивника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 552 тис. 190 (+1200 за добу) осіб.

У переліку втрат ворога 8 тис. 171 (+16) танк, 15 тис. 685 (+40) бойових броньованих машин, 14 тис. 966 (+29) артилерійських систем, 1 тис. 115 реактивних систем залпового вогню.

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Також йдеться про 880 (+1) засобів протиповітряної оборони, 361 (+1) літак, 326 гелікоптерів, 11 тис. 893 (+31) безпілотника оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 353 (+1) крилаті ракети.

Крім того, у цьому переліку 28 кораблів/катерів, підводний човен, 20 тис. 150 (+47) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 503 (+8) одиниці спеціальної техніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі повідомив, що уночі сьогодні, 8 липня, ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - повітряний простір Саратовської області, Росія) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків - Курська область, Росія, а також Крим).

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - написав він.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що ЗСУ зможуть зірвати масштабні наступальні операції російських окупантів, якщо західні союзники України дозволять бити по військових об'єктах на території Росії.

Експерти зауважують, що Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема, ракети ATACMS, для завдання ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу Росії, аби суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі.

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