За добу українські захисники на двох напрямках мінуснули понад сотню загарбників.

На Оріховському та Херсонському напрямках фронту тривають бої, російська армія намагається вибити ЗСУ з їхніх позицій, але через погіршення погодних умов противник вимушений певним чином змінити тактику, зокрема вдесятеро знизив кількість розвідувальних безпілотників.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 2 - в районі Старомайорського, по одному - в районі Роботиного та Малої Токмачки. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, ворог здійснив 5 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Згідно з повідомленням, протягом минулої бойової доби на двох вказаних напрямках завдяки роботі ЗСУ, поменшало (загинуло та поранено) на 104 окупанти та 9 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких – гармата, 7 одиниць автомобільної техніки, антена управління БпЛА. Також знищено спостережний пункт противника.

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Російські загарбники не припиняють аеророзвідку, але в операційній зоні, внаслідок погодних умов, минулої доби суттєво знизилось застосування розвідувальних дронів противника. Зокрема, зафіксовано проліт лише 18 одиниць, що в 10 разів менше звичних вже середньодобових показників.

"Протягом бойової доби окупанти завдали 5 авіаційних ударів, застосувавши 9 керованих авіабомб, з яких 4 по Херсонщині та 5 на Оріхівському напрямку. Внаслідок бомбардувань Бериславу на Херсонщині 17 цивільних осіб отримали акубаротравми. Пошкоджено адміністративні будівлі, крамниці, приватний житловий будинок", - повідомили у ЗСУ.

По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог застосував 153 FPV-дрони, скинув з БпЛА різних модифікацій 122 осколкових боєприпаси. Як уточнюють українські військові, цей показник також знижений у 2 рази через погодні умови.

Окрім того, російські війська 9 разів гатили з артилерії по Херсону. Двічі вдарили по Золотій Балці. Обстріляли Антонівку та Придніпровське. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено цивільну особу. Пошкоджені багатоповерхові будинки, більше десятка приватних житлових будинків, крамниця, аптека, будівля приватного підприємства, господарська споруда, припортова інфраструктура та сільгосппідприємство.

На Миколаївщині агресор завдав артилерійських ударів по Очакову та акваторії Очаківської громади (пошкоджено житлові будинки), на Дніпропетровщині – по Нікополю, Червоногригорівську та Мирівській громаді - поранено цивільну людину, пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередачі.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні 8 населених пунктів, в тому числі Гуляйполе, Малинівка та Вербове. Пошкоджено житлові будинки.

За даними Сил оборони, зараз у Чорному та Азовському морях кораблі ворожого флоту відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Ситація на південному напрямку фронту - що відомо

Вчора, 16 квітня, у Силах оборони півдня України повідомляли, що напередодні (15 квітня) російська армія здійснила на Оріховському напрямку 7 штурмів, ще п’ять було на Херсонщині – поблизу Кринок.

Йшлося, що, попри бажання вибити ЗСУ з їхніх позицій, ворог успіху не має. Тоді ж протягом доби на зазначених двох напрямках поменшало на 150 окупантів й 31 одиницю озброєння та військової техніки ворога. З них – танк, 19 одиниць автобронетехніки, 4 артилерійських системи, 2 антени FPV, аерофотостанція та 4 човни.

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