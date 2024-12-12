Падіння міста стане найбільшою невдачею для України за останні місяці, йдеться в матеріалі.

Російські окупаційні війська продовжують просуватися в напрямку Покровська Донецької області. За даними українського сервісу DeepState, росіяни зараз знаходяться лише за три кілометри від околиць міста.

Про це повідомляє CNN. Крім того, як сказав в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, окупанти знищили або захопили українські позиції поблизу міста.

"Противник атакував наші укріплення на Покровському напрямку на захід від села Відродження, на південь від Новотроїцького, і в результаті тривалих боїв дві наші позиції були знищені, а одна втрачена", – заявив він.

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Тим часом, український регулятор газопостачання "Донецькоблгаз" попередив, що Покровськ буде відключений від газопостачання з четверга – через постійні ворожі обстріли ліквідувати наслідки пошкоджень і відновити газопостачання споживачам неможливо.

Покровський напрямок був місцем найзапекліших боїв на східному фронті протягом кількох місяців. Хоча Покровськ і не є великим населеним пунктом – до війни в ньому проживало близько 60 000 мешканців – він розташований на ключовій дорозі, яка з'єднує місто з військовими центрами. Воно є основою української оборони в тій частині Донецької області, яка перебуває під контролем України.

Падіння Покровська стане найбільшою невдачею для України за останні місяці і відбудеться в той час, коли країна намагається "піднятися з мертвої точки, поки російські війська чинять серйозний тиск на східну лінію фронту".

Ситуація на фронті: Покровський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 11 грудня, станом на 22:00 на передовій відбулося 194 бойових зіткнення з противником. 39 наступальних дій противник здійснив на Покровському напрямку.

За попередніми підрахунками, українські воїни ліквідували там 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що бої на Покровському напрямку носять виключно жорсткий характер. За його словами, росіяни кидають усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.

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