Російські військові продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців.

Російські військові продовжують атакувати об'єкти інфраструктури в Україні, коли є високий ризик супутніх втрат серед цивільних осіб.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Великобританії.

Там зазначають, що після відходу військ Росії з півночі України з'являються свідчення "непропорційних нападів на мирних жителів".

"У тому числі масові поховання, використання заручників як живий щит зі смертельним результатом і мінування об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські сили продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців - для зниження морального духу і обмеження свободи пересування українців.

"Російські сили також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком супутнього збитку цивільним особам, у тому числі резервуар з азотною кислотою в Рубіжному",- зазначають у відомстві.

Як писав УНІАН, після розголосу масових вбивств мирного населення в Бучі, росіяни отримали наказ знищити тіла мертвих городян в Маріуполі. Для цього запрацювали мобільні крематорії, сповіщала Маріупольська міськрада.

Крім цього, відступаючи російські окупанти мінують наші території, будівлі, свою залишену техніку, тіла загиблих громадян, щоб спровокувати ще більше жертв.

Зокрема, в Бучі Російські загарбницькі війська у квартирах, де знаходили українську символіку, залишали міни-розтяжки. У Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання убитих російськими окупантами.

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