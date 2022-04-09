Кожне тіло оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори.

У місті Буча Київської області триває ексгумація загиблих, у більшості з них вогнепальні та осколкові поранення від вибухів.

Про це повідомляється у відео, опублікованому у Telegram-каналі голови гуманітарного штабу Київщини Олексія Кулеби.

"У Бучі триває ексгумація тіл з місць масового поховання", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що одна із братських могил знаходиться поблизу місцевої церкви. Там було поховано 67 вбитих росіянами людей.

"Кожне тіло оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. У більшості загиблих вогнепальні та осколкові поранення від вибухів", - сказано у відео.

Попередньо, у Бучі налічується вже понад 300 загиблих.

Раніше повідомлялося, що під Харковом виявили братську могилу російських окупантів.

Різня у Бучі

Після звільнення Бучі на вулицях та в обстріляних будинках тіла загиблих мирних мешканців, у деяких були зв’язані руки. Пізніше стало відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Попри те, що вже є відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями, у Кремлі заперечують причетність окупантів до вбивств та страт мирних мешканців. Росія називає це "провокацією".

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