Очільник ОВА закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів, а тих, хто перебуває у приміщенні, закрити двері та вікна.

Біля Рубіжного на Луганщині окупанти знову влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Знову хімічна атака. Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою", - зазначив він.

Гайдай закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів, а тих, хто перебуває у приміщенні, закрити двері та вікна.

Він нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

"Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином", - додав очільник ОВА.

За його словами, при місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - уточнив Гайдай.

Зазначимо, що згідно з даними погодних сервісів, як і попереднього разу вітер жене небезпечні випари в бік Росії.

Чим небезпечна азотна кислота

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою. Людям радили не виходити з укриттів, зачинити двері та вікна.

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