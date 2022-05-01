Кілька українських морських портів відновлять роботу, коли їх контролюватиме Київ, зазначили в Кабміні.

Міністерство інфраструктури України через дії російських окупантів вирішило закрити низку морських портів.

Будуть закриті порти Херсон, Скадовськ, Маріуполь та Бердянськ, йдеться на сайті Кабміну.

В уряді додали, що порти відновлять роботу тоді, коли їх знову контролюватиме українська сторона.

"…Міністерством інфраструктури України прийнято наказ від 28 квітня 2022 року №256, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2022 року за №470/37806 "Про закриття морських портів". Відповідно до наказу з дня його офіційного опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими…", - зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста. Супротивнику вдалося взяти під контроль частину Херсонщини, а також заблокувати Маріуполь.

За офіційними даними, лише в Маріуполі вже загинули понад 20 тисяч осіб.

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