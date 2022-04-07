Європа повинна поставити ультиматум Кремлю, адже цивілізований діалог не має сенсу, впевнений президент Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. На його переконання, Європа повинна поставити Путіну ультиматум.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Інтерв'юерка запитала президента Польщі, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".

Польський лідер наголосив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. Вбивство такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри РФ.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити",- додає він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво злякалося гніву світу через побачене в Бучі. Тепер російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захопленій території тіла убитих українців.

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