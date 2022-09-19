Сьогодні супротивник вже здійснив по нашій державі три ракетних удари.

За минулу добу від обстрілів російських окупантів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

В повідомленні зазначається, що ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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"За минулу добу противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари", - зазначають в Генштабі.

В повідомленні зазначається, що постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - зазначають в Генштабі.

Раніше стало відомо, що у ніч на 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, було зафіксовано вісім "прильотів".

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