У двох областях Білорусі в небо підіймали авіацію, з'ясував "Беларускі Гаюн".

У вівторок вранці, 16 липня, до Білорусі залетів уже четвертий за рахунком безпілотник-камікадзе типу "Шахед".

Дрон опинився на території країни приблизно о 8:40 і летів із боку Житомирської області України на місто Наровля Гомельської області, а потім утримував курс на Бобруйськ, повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За відомостями активістів, у небі над Гомельською та Могильовською областями літали білоруський вертоліт Мі-24, а також винищувач Су-30.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, у ніч на 13 липня росіяни атакували українську територію дронами-камікадзе типу "Шахед" і, за відомостями Повітряних сил Збройних сил України, один із ворожих безпілотників залишив наш повітряний простір і полетів у напрямку Гомельської області Білорусі.

Пізніше виконувач обов'язків командира білоруського полку армії України ім. Кастуся Калиновського Павло Шурмей (позивний "Дзядзька") наголосив, що наша країна не буде в безпеці, доки в Білорусі при владі перебуває Олександр Лукашенко, який є "кріпаком" російського диктатора Володимира Путіна.

Воїн додав, що поки нинішній ватажок Білорусі перебуває при владі, Київ не може бути впевненим, що з півночі не поїдуть танки, чи не полетять ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: