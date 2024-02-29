Окупанти намагаються максимально тиснути з використанням безпілотників.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на їхньому напрямку, зауваживши, що ворог став використовувати менше тактичної авіації.

В ефірі телемарафону Гуменюк зауважила, що ця ніч порівняно з останніми була спокійнішою. Ворожої активності в морях не спостерігається.

"Дві одиниці забезпечують безпеку пункту базування і одна одиниця в Азовському морі, накриває надводну обстановку. Ракетоносії понад 10 діб перебувають в пунктах базування і не використовуються", - сказала вона.

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Крім того, розповіла речниця, продовжується контрбатарейна боротьба, ворог продовжує застосовувати артилерію. За минулу добу понад 29 артилерійських обстрілів припало на правий берег і населені пункти Херсонщини. Окупанти також намагаються максимально тиснути з використанням безпілотників, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Переважно вони направляються в місця скупчення людей або автотранспорту.

"Ворог продовжує штурмувати і наші позиції на лівому березі… Там, де у наших хлопців земля під ногами на лівому березі і робота з розширення плацдармів, ворог не припиняє спроб вибивати їх з тих позицій", - сказала речниця.

Вона додала, що за минулу добу було зафіксовано чотири таких спроби. Усі вони були без застосування бронетехніки.

"І м’ясні штурми продовжуються з втратами для ворога. Мінус 54 окупанти за минулу добу. Це не лише під час штурмових дій, а й під час нашої контрбатарейної боротьби", - розповіла речниця і додала, що за минулу добу було знищено вісім гармат російських загарбників.

На запитання щодо спроб окупантів наступати на лівому березі та бойової ситуації там, Гуменюк зауважила, що раніше ворог проводив потужні бомбардування, зокрема з використанням керованих авіабомб.

"Зараз, коли їхня авіація "приморожена" фактично у використанні - після великих втрат на східному напрямку і пам’ятають вони ще втрати і на Херсонському напрямку, минулорічні - вони використовують авіацію вкрай рідко. Більше віддають перевагу точковим ракетним ударам з напрямком ракет в більш глибокі території - Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина", - сказала вона.

Стосовно позицій у Кринках речниця зазначила, що там більше застосовується артилерія, мінометний вогонь та FPV-дрони. Як вона розповіла, загалом за минулу добу на півдні дещо зменшилась кількість використання FPV-дронів.

"Якщо раніше ворог намагався тримати цю інтенсивність на позначці 70-80 одиниць, наша вдала робота з приглушення цих літальних об'єктів все ж призвела до того, що у ворога сьогодні інтенсивність 40-50 одиниць. І при цьому ми також маємо досить високий показник протидії їм - до 70% вдається нейтралізувати", - розповіла вона.

Також на півдні критично зменшилася кількість випадків застосування КАБів. Позаминулої доби було зафіксували спробу пуску одного баражуючого снаряду.

"Але побачивши, що на східному напрямку фактично в той самий час зникають з радарів їхні літаки, ворог відмовився від ідеї застосування тактичної авіації на цьому напрямку. Навіть збір інформації ворог намагається проводити за допомогою безпілотних літальних апаратів, віддаючи їм перевагу", - сказала Гуменюк.

За минулу добу було нараховано понад 80 таких безпілотників розвідувального типу. На запитання, чи означає це, що наразі росіяни в принципі не використовують літаки, вона зауважила, що повністю ворог не відмовиться від використання авіації, доки має "в загальному сенсі перевагу в повітрі".

"Позаминулої ночі, ближче до ранку, вони намагалися застосовувати і стратегічну авіацію з акваторії Чорного моря, але щось пішло не так і відмінили цю атаку. Але це говорить лише про те, що вони до неї готові і можуть повторити знову. Тому розслаблятися зарано", - зауважила речниця.

Крім того, на запитання, чи не перегнали росіяни в акваторію Чорного чи Азовського морів новий літак А-50 вона зазначила, що наразі таких даних не зафіксовано і, судячи з кількості ворожих безпілотників, поки що в цьому питанні у них є певна пауза.

Війна в Україні - удар по російській авіації

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого над Азовським морем було збито вже другий за час війни російський літак-розвідник А-50, а 27 лютого українські захисники збили два російські Су-34.

Сьогодні, 29 лютого, було повідомлено, що українські військові ліквідували ще один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було знищено на Східному напрямку.

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