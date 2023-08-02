Влада РФ цілодобовими розстрілами мирних українських міст показує, що зневажає чесноти миру, безпеки цивільних українських громадян і забезпечення продовольством усього світу.
Про це посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк написала у мікроблозі Twitter. "Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру", - наголосила Брінк.
Дипломат додала, що російська сторона "не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України".
Війна в Україні - важливі новини, які сьогодні варто знати
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних дрони.
Крім того, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БПЛА, були своєчасно виявлені та знищені.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія свої удари спрямовувала по українській інфраструктурі, необхідній для експорту зерна на світові ринки.