Російські удари по українських містах засвідчують, що Росія прагне продовження війни, зазначила дипломат.

Влада РФ цілодобовими розстрілами мирних українських міст показує, що зневажає чесноти миру, безпеки цивільних українських громадян і забезпечення продовольством усього світу.

Про це посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк написала у мікроблозі Twitter. "Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру", - наголосила Брінк.

Дипломат додала, що російська сторона "не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України".

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Війна в Україні - важливі новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних дрони.

Крім того, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БПЛА, були своєчасно виявлені та знищені.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія свої удари спрямовувала по українській інфраструктурі, необхідній для експорту зерна на світові ринки.

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