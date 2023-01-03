Його життю нічого не загрожує.

Німецький журналіст Бьорн Штрітцель отримав поранення в Україні.

Про це повідомив головний редактор видання BILD Йоханнес Бойє в мікроблозі Twitter. За його словами, журналіст отримав незначне поранення, його життю зараз нічого не загрожує.

"Кореспондент BILD Бьорн Штрітцель поранений осколком, висвітлюючи російську агресію в Україні. Він у безпеці (наскільки це можливо), і травма не така вже й серйозна. Проте, це нагадування про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб сказати правду", - написав Бойє.

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Сам Штрітцель зазначив, що почув вибух під час вечері. Він вважає, що неподалік могла впасти частина ракети.

"Я в порядку, просто поріз на лобі, швидше за все осколком скла. Обідав, коли стався вибух (щодо боєприпасу не зовсім впевнений, уламків поки не знайшов)", - написав журналіст в Twitter.

Висвітлення військових дій в Україні

За останніми даними Міжнародної організації "Репортери без кордонів", за перші шість місяців 2022 року в Україні загинули вісім журналістів.

У Національній Спілці Журналістів України повідомляли, що з 24 лютого жертвами російських окупантів стали 43 журналісти. Вісім з них виконували професійні обов'язки, 13 - цивільні жертви, а ще 22 - загинули на фронті

Навесні в Київській області знайшли загиблим фотографа і документаліста Макса Левіна.

Наприкінці грудня стало відомо, що на фронті загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць.

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