Антон Коломієць пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгення РФ.

Журналіст і режисер Антон Коломієць з Херсона загинув на фронті. Він працював на телеканалі "Скіфія", який згодом став регіональною частиною "Суспільного".

Про загибель журналіста з посиланням на його колегу повідомляється на сторінці Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Facebook. Коломієць пішов на фронт та вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни РФ проти України.

"Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення в Херсонському державному університеті. Він працював на телеканалі "Скіфія", що згодом став херсонською філією Суспільного. 6 років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців добрим настроєм. Був також режисером прямих ефірів. Антон Коломієць раніше працював і на інших херсонських телеканалах", - йдеться у повідомленні.

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У журналіста залишилися дружина і двоє маленьких синів. Де саме загинув Коломієць - не повідомляється.

Відомі люди, що загинули на війні

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