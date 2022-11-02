Серед загиблих журналістів були й іноземці.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жертвами російських окупантів стали 43 журналісти.

За верифікованими даними Національної спілки журналістів України, серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки. Ще 13 медійників – цивільні жертви.

Зазначається, що 22 журналісти віддали життя під час захисту України на фронті. Крім того, серед загиблих медійників були й іноземці.

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Війна в Україні: загиблі журналісти

4 травня 2022 року на війні з окупантами загинув український журналіст Олександр Махов. Прощанняз медійником відбулося 9 травня в Михайлівському золотоверхому соборі Києва. На прощання прийшло близько ста людей, серед них колеги та військові.

Російські окупанти також убили фотокореспондента Максима Левіна. Він та його друг Олексій Чернишов були холоднокровно страчені російськими військами в лісах під Києвом у березні 2022 року.

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