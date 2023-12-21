Ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи українських військ з лівобережжя Дніпра - здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Протягом доби російські окупанти здійснили понад 70 атак та кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загалом протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

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На Лиманському напряму Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області, де противник, також за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Невського Луганської області та Спірного Донецької області, а від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Авдіївському напрямку ЗСУ було відбито 20 атак російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського Донецької області.

"Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де вони, за підтримки авіації, здійснили 11 безуспішних атак на позиції українських захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, але артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили п’ять атак західніше Вербового Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 25 населених пунктів.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 11 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - наголосили у Генштабі.

Крім того, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Ситуація на фронті станом на 21 грудня - останні новини

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили на Таврійському напрямку 508 російських окупантів та 27 одиниць їхньої військової техніки.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

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