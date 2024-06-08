У Силах оборони вважають, що кадировців розмістять у прикордонній смузі.

Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області, щоб використовувати їх як загороджувальні загони і припиняти втечу інших підрозділів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, загороджувальні загони, сформовані з особового складу підрозділів "Ахмат", виставлено в прикордонній зоні, щоб припинити спроби російських солдатів втекти назад у РФ.

"Це зробили для того, щоб під час перегрупування військ кадирівці стримували інших, які намагатимуться втекти", - сказав він.

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Ситуація на Харківщині: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни перекидають військових із Херсонщини на Харківщину. За повідомленнями жителів окупованих районів півдня, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону маргелова", щоб поповнити втрати.

Також ми розповідали, що протягом минулого тижня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 83 бойових зіткнення на Харківському напрямку. Він також додав, що наразі більша частина території Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони України, але бойові дії тривають.

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