Зараз бої тривають одразу в кількох населенних пунктах уздовж кордону.

Затяті путіністи – кадировці та бойовики угруповання "Еспаньола" – уникають прямих зіткнень з російськими добровольчими підрозділами. Про це повідомив представник "Легіона Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв’ю 24 каналу.

"Тік-ток війська" на те і є "тік-ток війська". Нічого дивного, що кадирівці ніколи не з'являються там, де дійсно жарко", – заявив він, коментуючи інформацію про раптову втечу кадировців з Бєлгорода.

За його словами, не менше "цікавим" є російський підрозділ "Еспаньйола", який складається з російських футбольних фанатів і відомий своєю відверто нацистською ідеологією.

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"Вони теж в інтернеті дуже агресивно висловлюються і проти легіону, і проти РДК. Однак чомусь вони бояться прийти на місце зустрічі. Ви знаєте, що і в РДК, і в легіоні теж є вихідці з футбольних клубів. Однак самі путіністи не поспішають на цей виклик", – розповів Барановський.

Розповідаючи про поточну ситуацію в прикордонних районах Росії, він зауважив, що селище Тьоткіно у Курській області, яке зараз у всіх на слуху, є лише однією з багатьох точок протистояння з урядовими силами.

"Просто увага прикута саме до Курської, адже для них це така "новинка". Але в Бєлгородській області теж в прикордонних селах ситуація дуже напружена. Там як мінімум 3 – 5 населених пунктів, де відбуваються активні бої. Взагалі сіра зона зараз значно посунулася від російсько-українського кордону вглиб території Росії", – заявив він.

Рейд добровольців в Белгородську та Курську області

Як писав УНІАН, повстанці закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей негайно евакуюватися, щоб не потрапити під удари. Також вони просять путінську владу не заважати людям, які тікають з прикордонних районів.

На тлі серії вибухів у Бєлгороді позакривалися усі торговельні центри. Підприємці кажуть, що це була "рекомендація" влади.

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