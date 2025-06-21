Трудовим мігрантам пропонують швидкий заробіток і короткострокові контракти.

Російські силові структури дедалі частіше примусово мобілізують для війни в Україні громадян країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, які прибувають у Росію в пошуках заробітку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, представники російської армії вводять іноземців в оману, обіцяючи їм "швидкий заробіток" і короткострокові контракти.

"Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине", - зазначили у відомстві і додали, що нещодавно так були знищені найманці з Узбекистану і Таджикистану.

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ГУР оприлюднило їхні дані. Це - Умаров Сирожиддін Сабирджанович (рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, м. Ташкент), Холбувозода Мухаммад Файзулло (позивний "Басмач", рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року; контракт підписав 25 лютого 2025 року).

Також у розвідці розповіли, що Росія з мобілізованих мігрантів формує окремі підрозділи, які використовує переважно на найбільш небезпечних ділянках фронту.

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", - додали в ГУР.

Представники яких країн ще воюють на боці РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія заманює африканців фейковими вакансіями і відправляє їх на фронт в Україну. Нещодавно у ГУР повідомляли, що за останні місяці десятки, а можливо, й сотні чоловіків з Камеруну, Сенегалу, Зімбабве, Бангладеш та інших країн стали піхотою для поповнення виснажених російських військ. Так, 36-річному Джину Онані з Камеруну пообіцяли роботу на фабриці шампуню в Москві, але замість цього він отримав арешт, контракт на рік у російській армії й пекло східного фронту.

Також на початку травня стало відомо, що Україна взяла в полон іноземців з Того. За даними міністерства закордонних справ країни, їм повідомили про випадки затримання Збройними силами України громадян, які брали участь у військових операціях на боці російської окупаційної армії. Ішлося, що більшість полонених виїхали з Того по "стипендії", які їм запропонували російські організації.

Також ЗМІ писали, що Росія вербує молодих африканок для виробництва ударних БпЛА. Зазначалося, що африканкам обіцяють навчання та роботу в особливій економічній зоні "Алабуга". На листівках та рекламних матеріалах зображені усміхнені молоді африканки, які працюють техніками та офіціантками, однак виявлялося, що реальність життя та праці в "Алабузі" набагато похмуріша.

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