Точну кількість полонених не називають.

В український полон потрапили громадяни Республіки Того (розташована на заході Африки), які воювали на боці Російської Федерації.

Як йдеться у заяві міністерства закордонних справ Того, нещодавно їм повідомили про випадки затримання Збройними силами України громадян, які брали участь у військових операціях на боці російської окупаційної армії. Згідно з їхніми даними, більшість полонених виїхали з Того за "стипендіями", які їм запропонували російські організації.

У МЗС зазначили, що співпрацють з окремими дипломатичними партнерами в намаганні пролити повне світло на цю ситуацію. Там закликали громадян країни звертатися до компетентих служб перед будь-яким виїздом за кордон, особливо до Росії:

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"Міністерство закликає всіх громадян, особливо молодих людей, які бажають навчатися за кордоном, проявляти максимальну пильність та перевіряти достовірність пропозицій про надання стипендій, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання".

До армії РФ вербують найманців

Нагадаємо, Російська Федерація активно вербує найманців з африканських країн для участі у війні проти України.

Це стало частиною стратегії Кремля з поповнення особового складу, особливо після вичерпання ресурсу ув’язнених та небажання проводити нову мобілізацію всередині країни.

За даними британської розвідки, Росія створила спеціальний підрозділ Міністерства оборони, який займається вербуванням громадян країн Центральної Африки, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.

За даними західних ЗМІ, також Кремль почав вербувати в Африці молодих жінок, яких намагаються залучити до збору дронів-камікадзе в Татарстані.

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