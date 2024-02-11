"Адмірал Макаров" тримає напоготові 8 "Калібрів".

У Чорному морі під час атаки російських дронів зафіксовано появу ракетоносія.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій "Адмірал Макаров". Він має напоготові вісім крилатих ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено!" – наголошують у ЗСУ

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Варто зазначити, що вже кілька годин Україна перебуває під атакою дронами. У низці областей лунали вибухи.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів Одеси, Одеського та Білгород-Дністровського районів з проханням перебувати у безпечних місцях до відбою.

"Загроза застосування ударних дронів!" – наголосив посадовець.

Атака дронами по Україні

Як повідомляв УНІАН, ввечері 10 лютого російська армія вчергове запустила ударні дрони у бік України. Зокрема, зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).

Згодом стало відомо, що "шахеди" на півночі Дніпропетровщини прямують у напрямку Дніпра. Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються курсом на Одещину, нові групи безпілотників над акваторією Чорного моря прямують на північ та північний захід.

Також надходили повідомлення про вибухи у передмісті Дніпра та Миколаєві.

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