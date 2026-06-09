Росія стикається з фінансовими проблемами, проте не економить на пропаганді, - аналітик Forbes

Після кількох років санкційного тиску російська економіка зіткнулася з серйозними бюджетними труднощами, але не готова скорочувати бюджети.

Російська економіка все сильніше відчуває наслідки війни проти України, проте Кремль не зменшує зусиль щодо просування вигідного для нього образу країни за кордоном. Про це пише оглядач Forbes Ілан Берман.

За словами автора, сьогодні існує "дві Росії". Перша стикається з наростаючими фінансовими проблемами через затяжну війну. Друга намагається змінити міжнародне сприйняття Москви за допомогою масштабної інформаційної кампанії.

Берман зазначає, що після кількох років санкційного тиску російська економіка зіткнулася з серйозними бюджетними труднощами. За даними автора, представники Міністерства фінансів і Центрального банку РФ попереджають, що витрати на війну стають нестабільними, і пропонують скоротити оборонний бюджет.

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Як нагадує Forbes, в останні роки Кремль адаптувався до санкцій, переорієнтувавши економіку на військове виробництво. У 2025 році військові витрати Росії досягли рекордних 15,5 трлн рублів (близько 190 млрд доларів), а в 2026 році можуть скласти 14,9 трлн рублів, що еквівалентно приблизно 204 млрд доларів за поточним курсом.

Автор вважає, що такий рівень витрат неможливо підтримувати тривалий час. За його оцінками, дефіцит російського бюджету цього року може зрости до 3 трлн рублів (близько 36 млрд доларів).

У Forbes також зазначають, що раніше в Кремлі розраховували компенсувати частину витрат за рахунок зростання світових цін на нафту на тлі війни навколо Ірану. Однак очікуваного ефекту досягти не вдалося. Додатковим фактором тиску стали українські удари далекобійними безпілотниками по об'єктах російської енергетичної інфраструктури.

Видання пише, що переробка нафти в Росії знизилася до мінімального рівня за останні 16 років, а Москва навіть була змушена обмежити експорт авіаційного палива.

Незважаючи на це, російське керівництво, за словами Бермана, не готове переглядати курс. Володимир Путін і його оточення "вклали занадто багато в цю війну" і не хочуть істотно скорочувати фінансування. Як стверджує автор, російський лідер доручив шукати інші статті витрат для скорочення, не зачіпаючи оборонний сектор.

При цьому Кремль прагне змінити сприйняття своїх дій на міжнародній арені. Forbes звертає увагу на зростання кількості проросійського контенту в соціальних мережах, який демонструє "дружню" Росію і ставить під сумнів уявлення про її конфронтацію із Заходом.

Частина подібних публікацій може бути пов’язана з такими заходами, як Петербурзький міжнародний економічний форум та співпраця з популярними блогерами. Однак, на думку автора, значна частина такої активності має організований характер і спрямована на зменшення міжнародної ізоляції Росії.

Берман стверджує, що Москва виділяє значні кошти на таку діяльність. Згідно з наведеними даними, у бюджеті РФ на 2026 рік на зовнішні пропагандистські операції передбачено 1,85 млрд доларів, що більш ніж на 50% перевищує показники попереднього року.

"Такий рівень інвестицій, особливо в умовах фінансових труднощів, чітко показує, що зміна міжнародного порядку денного та перезапуск глобального іміджу Росії є ключовими пріоритетами російського уряду", – пише автор.

На завершення Ілан Берман зазначає, що підсумок залежатиме від того, яку версію російської історії сприйме світова аудиторія: образ "незрозумілого партнера" чи держави, керівництво якої готове поставити під загрозу власну економічну стабільність заради реалізації своїх геополітичних цілей.

Зруйновані амбіції та плани Путіна

Раніше військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що Володимир Путін ще у 2025 році хвалився президенту США, що армії РФ потрібно "60 днів", щоб захопити весь Донбас. Однак "нічого не змінилося".

Останнім часом представники Кремля змушені публічно визнати, що українські удари по логістиці та інфраструктурі росіян мають серйозні наслідки для ведення війни, пише німецьке видання WELT.

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