Кремль залучив бізнесменів до повітряного захисту критичної інфраструктури, - Вloomberg

Передбачається, що приватні компанії матимуть доступ до оборонного обладнання.

У Росії перекладуть частину відповідальності за повітряний захист критичноважливих заводів та інфраструктури на приватні компанії.

Як пише Вloomberg, міноборони РФ дозволить підприємствам закуповувати великокаліберну зброю протиповітряної оборони, зберігаючи її під своїм контролем та експлуатуючи підрозділами резервістів.

Передбачається, що компанії матимуть доступ до оборонного обладнання. Зокрема, мова йде про озброєння, зенітно-артилерійські системи, радари та засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх об'єктів від атак українських дронів.

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У виданні підкреслили, що таке рішення Кремля пов’язано з тим, що Україна наростила кількість атак на російську енергетичну інфраструктуру. Також Київ збільшив радіус дії своїх ударів і дістає навіть до Уралу, що за 2000 км від кордону.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 7 червня та в ніч проти 8 червня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ. У Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая" в районі населеного пункту Грушовая Балка - на території об'єкта зафіксовано пожежу.

Нафтобаза "Грушовая" входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" - кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ (РФ). Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая".

Також в ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне в Криму. "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

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