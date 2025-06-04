Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі українські населені пункти на своєму шляху.

Ворог намагається прорватися до стику адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької області. Про це сказав в телемарафоні речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Йому там залишилося не дуже далеко. Десь півтора десятка кілометрів", - зазначив він.

За його словами, противник намагається взяти під контроль населені пункти Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка, Богатир (Донецька область). "Це, скажімо, найнебезпечніше місце на півдні України", - додав Волошин.

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Він наголосив, що ворог завдає авіаційних ударів і досить активно працює артилерія.

Відповідаючи на запитання щодо можливого наступу ворога на Запоріжжя, Волошин зазначив, що для того, щоб ворогу здійснити таку операцію необхідна велика кількість сил і засобів, яких в нього наразі немає, але при цьому вони можуть проводити штурмові дії малими групами піхоти і тримати доволі високу інтенсивність бойових дій особливо на Новопавлівському напрямку, де щодня відбувається по три десятки бойових зіткнень.

Він розповів, що на Оріхівському напрямку противник намагався прорвати нашу лінію оборони і захопити позиції Сил оборони України населених пунктах Степове та Малі Щербаки.

За його словами, на Гуляйпільському напрямку ворог досить активно застосовує авіацію, завдаючи ударів керованими авіабомбами і некерованими авіаційними ракетами.

"Він фактично зносить з лиця землі декілька населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення – Залізничне, Гуляйполе, Малинівка (Запорізька область)", - сказав речник.

Росіяни рвуться у Дніпропетровську область

Як повідомляв УНІАН, начальник бойової підготовки 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади майор Сергій Чучула ще в травні зазначав, що російські окупанти все ще мають намір вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Військовий зазначив, що там дійсно добре побудована ешелонована оборона в інженерному плані. Дуже багато бар'єрних рубежів для противника. Якщо дивитися в бік населеного пункту Успенівка, то там далі, до адмінкордону йде бар'єрний рубіж у вигляді річки. Тобто, противнику буде дуже складно перетнути її, щоб просунутися до адмінкордонів Дніпропетровської області.

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