Ворог просунувся на Донеччині і на Харківщині.

Завершився 920-й день повномасштабної війни РФ проти України. Ворог не полишає намірів захопити якомога більше української землі, знищуючи все на своєму шляху.

Як повідомляє проєкт DeepState, противник має просування на сході України. Зокрема, росіяни захопили Парасковіївку Донецької області. Офіційного підтверждення цієї інформації немає.

"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці (Донецька область, – УНІАН) та біля Піщаного (Харківська область, – УНІАН)", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Карта бойових дій від проєкту DeepState виглядає так:

Війна в Україні: це варто знати

Від початку доби, 31 серпня, станом на 22:00 на фронті зафіксовано вже 183 бойових зіткнення. На Покровському напрямку відбулося 30 боєзіткнень, на Курахівському – 28, а на Купʼянському – 25. Бої тривають і на інших ділянках фронту.

Крім того, в ОТУ "Харків" повідомили, що російські окупанти заводять у північну частину міста Вовчанськ (Харківська область) підрозділ бойовиків "Ахмат". За словами речника оперативно-тактичного угруповання Віталія Саранцева, цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові завдання – усе обмежиться самопіаром.

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