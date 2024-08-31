Навіть російське командування не покладає на них серйозних надій.

Російські окупанти заводять у північну частину міста Вовчанськ (Харківська область) підрозділ бойовиків "Ахмат". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Водночас, за його словами, цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові завдання, натомість традиційно обмежиться самопіаром.

"З огляду на попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій", - вважає український військовий. Відео дня

Підрозділ "Ахмат" на війні Росії проти України - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомляв, що підрозділ "Ахмат" обіцяє російським строковикам рай у разі відправки на фронт Курської області. Так, представник підрозділу і одночасно заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ Апті Алаудінов закликав батьків строковиків змиритися з відправкою на фронт, пообіцявши всім загиблим рай.

Зокрема, Алаудінов розкритикував батьків строковиків, які не хочуть, щоб їхні діти воювали в Курській області.

При цьому Алаудінов стверджує, що в спецназі "Ахмат" служить багато бойовиків у віці 18-20 років, і він пишається цими "героями".

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