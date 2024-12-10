Водночас, ситуація залишається критичною.

Погана погода вплинула на темпи просування російських загарбників на Покровському напрямку.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав в ефірі на "Радіо NV".

Зокрема, у нього запитали, що відбувається на Покровському напрямку, де росіяни перебувають за 5 км від міста Покровськ.

Відео дня

"На жаль, я повинен констатувати, що ситуація там досі критична. І те, що росіяни знизили темпи - це може означати тільки погану погоду. Ця погана погода, перш за все, впливає на використання безпілотників", - сказав Жирохов.

Він додав, що за умов поганої погоди як російські загарбники, так і Сили оборони України в рази менше використовують безпілотники.

При цьому, за його інформацією, росіяни ще не спалили свої резерви, але є дані, що, принаймні на східний фронт перекинуті дві свіжі бригади Сил оборони України, які намагаються стримувати атаки в районі Новоселівки.

"Там ситуація, і в районі Курахового залишається вкрай важка. Наступ росіян йде сповільнено, але постійно", - відзначив експерт.

Разом з тим, за його словами, дуже важка ситуація в Часовому Яру І Торецьку, де бої йдуть за кожен квартал. Ситуація досить динамічна, бо один і той же міський квартал в один день може бути під контролем ЗСУ, у наступний - під контролем росіян, а потім знову навпаки.

"Росіяни все ж таки продовжують виконувати своє завдання виходу на адміністративні межі Донецької області", - сказав Жирохов.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що російські загарбники нібито "наблизились до досягнення поставленої мети" у війні проти України. За його словами, окупаційна армія нібито на всіх напрямках фронту отримала стратегічну ініціативу.

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські війська продовжують наступати, і за минулу добу ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці. Російські війська продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська. Як зазначають аналітики, скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом.

Вас також можуть зацікавити новини: