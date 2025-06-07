Загалом місто перетворилося на суцільну "сафарі-зону" для російських військових.

Росіяни вигадали підступний спосіб полювати на екіпажі пожежників в Херсонській області. Про це у своєму блозі в Телеграм повідомляє військовослужбовець Станіслав Бунятов.

За його словами, окупанти користуються сильною спекою в регіоні, щоб виманювати пожежні екіпажі під свої удари.

"Підпалюють траву чи будинки в приватному секторі, чекають машину ДСНС — і б’ють по ній ударними дронами", – написав він.

Відео дня

Варто зауважити, що працівники пожежної охорони не є комбатантами з точки зору міжнародного гуманітарного права, тож цілеспрямовані удари по них є воєнним злочином.

Днями міжнародна правозахисна група Human Rights Watch оприлюднила велику доповідь про те, як російські військові ведуть цілеспрямоване полювання на цивільне населення Херсона і околиць, використовуючи безпілотники різних типів, переважно з так званими скидами.

Правозахисники повідомляють, що вони змогли верифікувати 45 відеозаписів, переважно знятих камерами російських же дронів, на яких видно як російські БПЛА цілеспрямовано атакують цивільних осіб або цивільну інфраструктуру. Зазначається, що частина цих відео була розміщена у закритих Телеграм-каналах, де російські військові вихваляються ударами по мирному населенню Херсона.

"Відео з атаками на цивільних осіб та цивільні об'єкти свідчать про те, що операторам дронів був відомий характер цілі, тобто атаки були навмисними", – йдеться у доповіді.

Правозахисники наголошують, що ці атаки не були частиною активних бойових дій.

"Мирні жителі ставали жертвами російських атак з використанням дронів-квадрокоптерів, коли їхали велосипедом, йшли пішки, були за кермом автомобілів, їхали на роботу чи з роботи у громадському транспорті чи перебували у себе вдома. Російські військові також атакували медичні установи, автомобілі швидкої допомоги та їх персонал, включаючи співробітників екстрених служб, які прибули для надання допомоги жертвам попередніх атак на цивільних осіб. Росіяни спрямовували свої дрони на продовольчі магазини та транспортні засоби, що доставляють туди продукти, що змусило майже всі магазини в зоні враження закритися", – йдеться у звіті.

Правозахисники наголошують, що кожна така атака кваліфікується як окремий воєнний злочин.

Російські удари по містах України: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні вдень Росія завдала бомбового удару по Харкову. Бомби впали біля адміністративної будівлі атракціону "Дитяча залізниця" у міському парку. Загинула начальниця атракціону, ще 40 людей отримали поранення.

Також ми розповідали, що російська армія підійшла на відстань у 20 км до міста Суми. Це потенційно відкриває окупантам можливість почати полювання на цивільних містян так само, як вони роблять у Херсоні.

Вас також можуть зацікавити новини: