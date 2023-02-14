Захисники України, зокрема, поцілили у ворожі станції радіоелектронної боротьби.

Минулої доби, 13 лютого, Сили оборони України збили два ворожі літаки, а також завдали ударів по понад 20 районах скупчення ворога.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили два ворожих літаки - Су-24М та Су-25", - інформує Генштаб.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів російських окупантів.

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У повідомленні Генштабу зазначається, що загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. "Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється", - наголошує штаб.

Протягом минулої доби супротивник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари по території України, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснював обстріли з інших видів зброї.

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Росіяни зосередили основні зусилля на тому, щоб наступати на Донбасі, зокрема, на Бахмутському напрямку, та зазнають великих втрат. 13 лютого стало відомо, що захисники України збили над Бахмутом літак Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнера".

Саме у цьому літаку ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

Варто зазначити, що станом на 13 лютого на нашій землі було ліквідовано 296 літаків супротивника.

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