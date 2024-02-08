Російські окупанти про нестачу снарядів знають і намагаються використати цю ситуацію на свою користь.

На тлі проблем з допомогою від Сполучених Штатів Америки українські військові стикаються з дефіцитом снарядів. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Під час брифінгу він наголосив, що деякі підрозділи Сил оборони України вже розподіляють боєприпаси під час бойових дій через ризик їх нестачі. За його словами, командири на полі бою "приймають справді важкі рішення".

"Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що починають хвилюватися, що вони закінчаться", – наголосив Кірбі.

Натомість російські окупанти про нестачу снарядів знають і намагаються використати цю ситуацію на свою користь.

"Ось чому вони продовжують атакувати безпілотниками та ракетами, щоб змусити українців використовувати засоби ППО, які, як вони знають, зараз не замінюються. Отже, це викликає деякі жорсткі рішення з боку командирів по всьому фронту – від сходу до півдня", – додав представник Білого дому.

Дефіцит снарядів в Україні

Українські військові зіткнулися з нестачею боєприпасів. Як пише Business Insider, через це захисники змушені змінити тактику обстрілів – зараз немає можливості вести вогонь навмання, доводиться вибирати лише конкретні підтверджені цілі, у яких впевнені.

Проблема з дефіцитом снарядів виникла, зокрема, на фоні затримок у допомозі з боку західних партнерів. Наприкінці січня віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що до березня Європейський Союз виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів.

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