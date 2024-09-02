Оборона ЗСУ проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас.

На сьогодні місто Часів Яр Донецької області перебуває вогневим ураженням російських окупантів, але противник не контролює населений пункт своїми обстрілами. Про це в етері "Еспресо" заявив Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

За його словами, оборона ЗСУ проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас і наші захисники тримають ці рубежі. Загарбники не можуть їх ніде переступити чи створити плацдарм.

"Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили, - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку", - розповів військовий.

Відео дня

Він нагадав, що до загострення на Покровському та Торецькому напрямках саме Часів Яр був найбільш активною точкою фронту. Ворог сподівався біля цього міста прорвати оборону ЗСУ та зайти у фланг Покровського напрямку, однак він не досяг успіху. Калашніков пояснив, чому Часів Яр має важливе значення в оперативно-тактичному плані на Східному фронті.

По-перше, цей населений пункт розташований на такому хребті, який панує над навколишньою територією. Місто розташовано на височині, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому. коли росіяни починали штурми, ЗСУ було зручно обстрілювати противника зверху.

"На сьогодні Часів Яр – фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи. Також звідси сьогодні прикривається і північний фланг Покровського напрямку, ми не даємо противнику через нас зайти та вдарити. Тобто значення Часового Яру – багатогране, хоче це містечко і невелике, але досить важливе в оперативно-тактичному плані на цій ділянці фронту", - пояснив військовий.

Бої за Часів Яр

Вчора представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін повідомив, що російські окупанти за останні кілька місяців не просунулись у Часовому Яру. Наразі противник контролює приблизно 10% території міста.

"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху, — зазначив тоді він.

Вас також можуть зацікавити новини: