Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста.

Російські окупанти за останні кілька місяців не просунулись у Часовому Яру. Наразі противник контролює приблизно 10% території міста.

"Я помилково озвучив неправильну інформацію. Росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли окупувати більше територій міста, ніж це було кілька місяців тому. Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста. За даними DeepState це понад 8% території міста. Точну цифру назвати важко. Втім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає. Вони практично зруйнували той мікрорайон й там дуже обмежені укриття", - розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в етері "Еспресо".

За його словами, російські війська намагаються штурмувати позиції українських захисників малими піхотними групами.

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"Саме це їм диктує стратегію штурмів. Вони намагаються збиратись в малі піхотні групи й потім проводити штурм наших позицій. Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів", - зазначив Полухін.

Війна в Україні - бої за Часів Яр

Раніше Полухін заявляв, що росіяни окупували вже 40% міста, однак згодом виправив свою помилку.

"Я подивився карту DeepState зранку, перед ефіром, і чомусь собі вирішив, що це 40%. Хоча я подивився по горизонталі на довжину Часового Яру, а там ще по вертикалі йде відсоток адміністративних кордонів великих районів… І там же у DeepState їх немає", - пояснив він тоді.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков розповідав, що ворог намагається тримати значну кількість щоденних атак – на рівні від 10 до 20, але час від часу інтенсивність штурмів знижується до 5 – 8 атак.

"Це наш форпост, щоб ворог не мав змоги здійснювати штурмові дії на південному флангу, там де Покровськ і Торецьк. Одночасно Часів Яр з'їдає воєнний ресурс ворога, бо дуже багато його живої сили залишається в українській землі, вона тут просто сточується. Хоча їх більше, але й гине також значно-значно більше", – резюмував військовий.

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