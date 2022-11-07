8 квітня, під час одного з боїв, в якому захисники України опинилися під шквальним вогнем російських агресорів, "Скутер" отримав поранення.

22-річний військовослужбовець Морської охорони Держприкордонслужби Анатолій з позивним "Скутер" був одним із тих, хто героїчно тримав оборону Маріуполя на Азовсталі.

Як розказали у Держприкордонслужбі, нині після повернення з полону та отриманого поранення військовослужбовець проходить реабілітацію. Свій перший бойовий досвід та травму "Скутер" отримав під час боїв за Маріуполь.

"Важкий був час. Але я ще в житті не бачив, щоб люди, які до цього не були знайомі, ставали однією великою родиною", – розповів воїн.

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Родом моряк-прикордонник із Запорізької області. Хлопець закінчив Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту та здобув кваліфікацію моториста. Технічна спеціальність допомогла реалізувати мрію Анатолія. У 2018 році він стає в стрій морських прикордонників. Хлопця призначають на посаду моториста-рульового, а згодом командира малого катера. Згодом до лав Морської охорони Держприкордонслужби приєднався і його брат.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділ, в якому на той час проходив службу Анатолій, передислокували для забезпечення оборони Маріуполя.

"Ситуація набирала обертів, ворог тиснув на нас. Сили противника значно переважали наші. Отримавши команду я, разом із побратимами та бійцями територіальної оборони, морської піхоти, Нацгвардії – полку "Азов" та іншими військовослужбовцями, що входили до складу Об’єднаних сил оборони міста давали відсіч ворогу, в тому числі під час вуличних боїв", – згадує Анатолій.

Перебуваючи в повному оточенні, захисники Маріуполя робили неможливе – відбивали переважаючі сили рашистів, попри постійне використання загарбниками авіації, корабельної й ствольної артилерії, танків та іншого озброєння.

8 квітня, під час одного з боїв, в якому захисники України опинилися під шквальним вогнем російських агресорів, "Скутер" отримав поранення.

"То був один із найсерйозніших боїв для мене. Я разом з побратимом зайняв визначену позицію в одному з районів міста. Ворог наступав з усіх боків. Ми відбивалися всім чим могли. Під час бою один з наших побратимів отримав поранення. Ми з напарником влаштували димову завісу, щоб евакуювати пораненого. В той час по наших позиціях почали працювати снайпери, від вогню яких я отримав поранення і вже не міг самостійно пересуватись. Бій тривав довго. Я лежав, і час мені здавався вічністю", – згадує Анатолій.

Після завершення бою молодого прикордонника знайшли цивільні мешканці Маріуполя, які вийшли в пошуках води та їжі. Одна з жінок виявилась ветеринарним лікарем і прямо на місці надала "Скутеру" першу допомогу, а її чоловік на власних плечах відніс бійця до польового шпиталю.

Вже 15 квітня Анатолія транспортували до підземного шпиталю, який розташовувався на території металургійного комбінату "Азовсталь". Наступний місяць перебування в сховищах комбінату виявився справжнім випробуванням, оскільки не вистачало не тільки їжі та води, а й медикаментів для лікування поранених.

В середині травня всі військовослужбовці Маріупольського гарнізону виконали наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ і вийшли з території заводу в полон. А вже наприкінці травня після обміну полоненими Анатолія доставили в один з українських шпиталів.

За словами прикордонника, зараз він почувається краще. Проходить реабілітацію, входить у звичний ритм життя, але на це ще знадобиться час. Та навіть у таких умовах він будує плани на майбутнє та мріє об’їздити всю Україну.

Оборона Маріуполя

З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ РФ. Росіяни по-звірячому бомбили на місто.

Для підтримки бійців, які героїчно оборонялися на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, українські сили організовували секретні доставки. У місто доставлялися припаси і підмога гвинтокрилами

Гелікоптери Мі-8 долали щільну ППО окупантів і авіацію, зосереджену навколо Маріуполя, та доставлялися припаси і підмогу українським захисникам.

Всього було 7 місій з проривом до Маріуполя. Наприкінці травня ГУР поділилася унікальними кадрами з доставкою припасів в обложене місто.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

17 жовтня з російського полону звільнили 108 українських жінок. Серед них 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів.

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