Над окупованим Севастополем здійнявся дим.

В ніч проти пʼятниці, 2 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як пише "Кримський вітер", вибухи чули від Севастополя до Балаклави. Ставленик Кремля, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про роботу російської ППО на півострові.

Зазначається, що після перших вибухів з аеродрому "Бельбек" злетіли російські літаки. Крім того, повідомлялося, що над центром Севастополя видніється дим.

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"Є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті, повідомляє наш підписник. Схоже, саме над ним здіймався димок. Зачекаємо ранку і все буде видно", – пише "Кримський вітер".

Удари по окупантах: останні новини

Вночі 28 липня було уражено черговий стратегічний об’єкт російських окупантів нафтобазу "Польова", що в Курській області Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначалося, що ця нафтобаза складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів.

Крім того, кількома днями раніше Сили оборони України уразили пором окупантів "Славянин" у порту "Кавказ". Тоді в Генштабі розповіли, що росіяни використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні.

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