Наразі готується близько 30 таких спеціалістів.

Російські окупанти у Севастополі продовжують підготовку операторів безпілотників російського та іранського виробництва.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва", - зазначили у Генштабі.

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Зауважується, що термін підготовки цих фахівців складає до трьох тижнів.

"На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

БПЛА на озброєнні російської армії

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе.

Застосування Росією іранських безпілотників призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. дронів.

1 листопада в українській розвідці повідомили, що на початку листопада Іран планує відправити до Росії партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" і "Arash-2".

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

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