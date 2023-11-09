Також знищено, у тому числі 15 танків ворога та 18 бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні за добу дуже серйозно зросли - українські захисники ліквідували 1 тис. 80 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 9 листопада, орієнтовно склали 308 тис. 720. За добу Сили оборони ліквідували 1 тис. 80 російських загарбників.

Також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

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танків - 5 тис. 316 (+15 одиниць за добу);

бойових броньованих машин - 10 тис. 14 (+18);

артилерійських систем - 7 тис. 475 (+36);

РСЗВ - 875 (+3);

засоби ППО - 577 (+5);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 тис. 593 (+26);

крилаті ракети - 1 тис. 557 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн - 9 тис. 853 (+39).

Крім того, ліквідовано ще 5 одиниць ворожої техніки (всього знищено вже 1 тис. 59).

Нагадаємо, загальні втрати ворога на 8 листопада 2023 року становили приблизно 307 тис. 640 осіб.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили, зокрема, 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби.

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